Yine Diagne yine kriz

Senegalli forveti geri göndermek isteyen Club Brugge, ödenmeyen 2.4 milyon Euro’luk kiralama borcunun iptalini talep etti. Galatasaray, “Hayır" yanıtı verdi.

'ın sezon başında güç bela'e kiraladığıyine baş ağrıtmaya başladı...kulübü, yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle gözden çıkardığıforveti geri göndermek için harekete geçti.'ün'ya kiraladığıiçin'aödeme yaptığı, kalan borcun ise silinmesini istediği öğrenildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bunu kabul etmediği ve "Tüm parayı öderseniz sözleşmeyi fesh ederiz" dediği belirlendi.