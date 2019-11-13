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Onyekuru için Fransa çıkarması

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Giriş Tarihi: 13.11.2019
ONYEKURU İÇİN FRANSA ÇIKARMASI

Geçtiğimiz hafta Nijeryalı yıldızın menajeri William D’Avila ile ’da görüşen idari menajer Şükrü Hanedar’ın kısa süre içinde ’ya giderek Monaco ile masaya oturacağı öğrenildi.

Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

OLUMLU YANIT ALINDI
Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelmişti. Onyekuru'dan olumlu yanıt alan Hanedar bu kez Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor.



HEDEF KİRALAMAK
Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde Monaco kulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.



MONACO SICAK BAKIYOR
Monaco kulübünün şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

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