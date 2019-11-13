Galatasaray’da kritik 48 saat! Bugün Divan Kurulu yarın da mahkeme var
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Divan toplantısında kulübün önde gelen isimlerinin Cengiz’e, “Seçime git” çağrısı yapması ve yönetimin sert şekilde eleştirilmesi bekleniyor... Yarın ise 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, ibrasızlıkla ilgili tedbir kararı konusunda son sözü söyleyecek. Tedbir kaldırılırsa seçim de kaçınılmaz olacak.Çok gerilimli bir süreçten geçen Galatasaray yönetimi oldukça kritik 48 saate girdi... Sarı- Kırmızılılar'da bugün gerçekleştirelecek olan Divan toplantısında kulübün önemli isimlerinin, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine "Seçime gidin" baskısında bulunması bekleniyor.
DİVAN'A KATILMAYACAK...
Divan'da Cengiz'e yönelik çok ağır eleştiriler yapılması bekleniyor. Son Divan toplantısında söz almayan Başkan Mustafa Cengiz'in bu kez ise toplantıya katılmayacağı öğrenildi.
TÜM DAVALAR BİRLEŞECEK
Yarın ise gözler Çağlayan'da olacak... Yönetimin ibra edilmemesi sonrası açılan davaların birleştirileceği 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde son söz söylenecek.
TEDBİR DEVAM EDER Mİ?
Eğer mahkeme tedbir kararının kaldırılmasına karar verirse seçim kaçınılmaz olacak. Tedbir kalkmazsa yönetim yoluna devam edecek.
BÜYÜK GERİLİM BİTECEK Mİ?
Bugün tüm gözler Başkan Mustafa Cengiz ve Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun üzerinde olacak... İkili arasında sert atışmalar yaşanmış hatta Ali Sami Yen'in anılması sırasında büyük gerilim yaşanmıştı. Bugün Cengiz ve Hamamcıoğlu'nun ne yapacağı merak konusu.
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