Çifte Belhanda iddiası
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Takımın en çok tartışılan isimlerinden biri olan ve devre arası gönderileceği konuşulan Younes Belhanda için çifte iddia geldi... Suudi Arabistan basını, Al Ittihad ve Al Ahli'nin Faslı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. İki kulübün de ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı da iddialar arasında.Takımın en çok tartışılan isimlerinden biri olan ve devre arası gönderileceği konuşulan Younes Belhanda için çifte iddia geldi... Suudi Arabistan basını, Al Ittihad ve Al Ahli'nin Faslı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. İki kulübün de ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı da iddialar arasında.
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