Galatasaray uzun süredir formasından uzak olan Falcao'ya kavuşuyor

1 Ekim’deki PSG maçından bu yana forma giyemeyen Falcao, İspanay’daki tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul’a gelecek. Yıldız golcünün kısa sürede takımla çalışması ve Başakşehir maçında oynaması bekleniyor.

gollerle değil sakatlığıyla manşetleri süsleyengeri dönüyor!..'deile oynananmaçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir formasından uzak olanyıldız geçen hafta başı tedavisi için'ya gitmişti.'te forma giyerken doktoru olan'a tedavi olanbugün'da olacak. Tedavi süreci tamamlalan ve sakatlığını atlatan tecrübeli yıldızın kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.'nun milli aradan sonra oynanacak olankarşılaşmasında da formasına kavuşacağı öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun uzun süredir görev yapamadığı içinmaç kondisyonu ve fizik gücüne kavuşmasınınifade ediliyor.Sosyal medyadan bir video yayınlayan Falcao, "Çok sıkı çalışıyorum" notunu düştü.