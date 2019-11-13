Doktorların, “En erken Mart başı dönebilir” dediği Andone’nin bileti kesilebilir
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Ameliyat sonrası sağlık kurulu ile Florin Andone’nin durumu masaya yatırılacak.... Fatih Terim’in Rumen yıldızla yolların ayrılmasını isteyebileceği öğrenildi.Radamel Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla alkış alan Florin Andone'nin Galatasaray macerası bitebilir... Gaziantep maçında dizinden ağır bir sakatlık geçiren Rumen yıldızla ilgili doktorların, "En erken mart başında dönecek" raporu verdiği öğrenildi.
SEZONU BİLE KAPATABİLİR!
Hatta Andone'nin sezonu kapatma ihtimali bile olduğu iddia edildi. Bu gelişme üzerine Fatih Terim'in, "Maksimum 1-2 ay için Andone'yi kadroda tutamayız" dediği belirlendi.
BRİGHTON'A TEKLİF YAPILACAK
Ameliyat sonrası sağlık kurulu ile toplantı yapılacağı öğrenildi. Eğer tablo değişmezse yönetim Brighton kulübü ile kiralık anlaşmasının iptalinin masaya yatırılacağı ifade ediliyor
SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR
Eğer İngilizler olumsuz yanıt verirse bu kez Andone'nin sözleşmesinin dondurulması gündeme gelebilir. G.Saray, Rumen yıldızın yerine yeni bir forvet transferi için harekete geçecek.
BURADA DAHA İŞİM BİTMEDİ
Ortaya koyduğu mücadeleci futbolla taraftarların gönlünde taht kuran Florin Andone dün bir mesaj yayınladı. Rumen yıldız, "Burada daha işim bitmedi. En kısa sürede döneceğim" dedi.
Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Florin Andone 2 gol atarken, asist yapamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
- Çağlar Söyüncü’ye Arsenal kancası
- Ocak’ta 5 yolcu var
- Vedat Muriç'ten kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
- 7’nci Merit Açık’ta şampiyon Johanni
- Süper Lig'de bir hoca daha istifa etti
- Falcao'dan Galatasaray taraftarına açık mesaj
- Yankaya&Ceylan’ın hakemliği bitiyor
- Yıldız futbolcu hacamat yaptırdı
- Galatasaray'da kritik iki gün
Daha Fazla Gör
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...
- İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası yalanını çürüten tarihi belgeler!
- Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması
- İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!
- Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama! "ABD devlet kuracak"
- İBB işçi çıkarma raporu tamamlandı! Peki raporda neler yer alıyor?
- Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık
- Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirdi
- Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Le Mesurier ile ilgili Rusya'ya suçlama