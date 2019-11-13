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7’nci Merit Açık’ta şampiyon Johanni

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Giriş Tarihi: 13.11.2019
7’NCİ MERİT AÇIK’TA ŞAMPİYON JOHANNİ

41 ülkeden 534 oyuncunun katıldığı, dünyanın en büyük modern tavla turnuvası olan "7'nci "nı kazandı. Şampiyon Johanni 62 bin euro'luk büyük ödülün sahibi oldu. Dağıtılan toplam ödül miktarı ise 472 bin euro'yu buldu.

41 ülkeden 534 oyuncunun katıldığı, dünyanın en büyük modern tavla turnuvası olan "7'nci "nı kazandı. Şampiyon Johanni 62 bin euro'luk büyük ödülün sahibi oldu. Dağıtılan toplam ödül miktarı ise 472 bin euro'yu buldu.

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