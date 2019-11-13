13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Emre Taşdemir’e özel program

SPOR
Giriş Tarihi: 13.11.2019
EMRE TAŞDEMİR’E ÖZEL PROGRAM

deplasmanındaki futboluyla alkış alan fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için ekstra çalışıyor. sol bekin özel bir program eşliğinde idman yapacağı öğrenildi.

Gaziantep deplasmanındaki futboluyla alkış alan Emre Taşdemir fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için ekstra çalışıyor. sol bekin özel bir program eşliğinde idman yapacağı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN