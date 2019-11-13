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Antalyaspor'da Igor Tudor sesleri

SPOR
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
ANTALYASPOR'DA IGOR TUDOR SESLERİ

'da 'ın ardından kimin takımın başına geçeceği merak konusu. Dün 'yla görüşen kırmızı-beyazlılar, Hırvat teknik direktör Igor 'la da temasa geçti.

ile yollarını ayıran 'un Igor ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, Udinese'den gönderilen Igor Tudor ile görüşüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; ekibi, Hırvat teknik adamı takımın başına geçirmek için temaslara başladı.

41 yaşındaki Igor Tudor, Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gönderilmişti.

Antalyaspor'da Igor Tudor sesleri ANTALYASPOR'DA IGOR TUDOR SESLERİ

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