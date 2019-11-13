Antalyaspor'da Igor Tudor sesleri
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ardından kimin takımın başına geçeceği merak konusu. Dün Tamer Tuna'yla görüşen kırmızı-beyazlılar, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'la da temasa geçti.
Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor'un Igor Tudor ile temasa geçtiği öne sürüldü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, Udinese'den gönderilen Igor Tudor ile görüşüyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Akdeniz ekibi, Hırvat teknik adamı takımın başına geçirmek için temaslara başladı.
41 yaşındaki Igor Tudor, Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gönderilmişti.
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