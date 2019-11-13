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Abdülkadir Ömür Almanya'ya gidecek

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Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
ABDÜLKADİR ÖMÜR ALMANYA'YA GİDECEK

Trabzonspor'un milli oyuncusu , dizinden yaşadığı sakatlığın kontrolleri için ikinci kez Almanya'ya gidiyor. Dizinden ameliyat olan Abdülkadir Ömür'ün son durumu kontrollerin ardından belli olacak.

Trabzonspor'un yıldız oyuncsu dizinden geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Dizinden ameliyat olan Abdülkadir'in ikinci kez Almanya'ya gideceği öğrenildi.

Aralık ayının başında Berlin'e gidecek olan genç oyuncu burada yaklaşık bir ay kadar rehabilitasyon süreci geçirecek.

Bordo mavili ekipten Abdülkadir'in durumuyla ilgili açıklama yapan sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven ise şunları kaydetti:

"Abdülkadir sakatlığını atlattıktan sonra sahalara daha güçlü dönecek. Tedavi süreciyle ilgili şu an herhangi bir aksilik bulunmuyor."

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