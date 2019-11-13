Abdülkadir Ömür Almanya'ya gidecek
Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, dizinden yaşadığı sakatlığın kontrolleri için ikinci kez Almanya'ya gidiyor. Dizinden ameliyat olan Abdülkadir Ömür'ün son durumu kontrollerin ardından belli olacak.
Trabzonspor'un yıldız oyuncsu Abdülkadir Ömür dizinden geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Dizinden ameliyat olan Abdülkadir'in ikinci kez Almanya'ya gideceği öğrenildi.
Aralık ayının başında Berlin'e gidecek olan genç oyuncu burada yaklaşık bir ay kadar rehabilitasyon süreci geçirecek.
Bordo mavili ekipten Abdülkadir'in durumuyla ilgili açıklama yapan sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven ise şunları kaydetti:
"Abdülkadir sakatlığını atlattıktan sonra sahalara daha güçlü dönecek. Tedavi süreciyle ilgili şu an herhangi bir aksilik bulunmuyor."
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