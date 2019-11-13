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Ronaldinho Camp Nou'da yeniden sahaya çıkacak

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Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
RONALDİNHO CAMP NOU'DA YENİDEN SAHAYA ÇIKACAK

Twitter hesabından "Evdeyim" diyen Ronaldo de Assis Moreira, Başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüştüğünü açıkladı. Katalan kulübün başkanı Bartomeu ve 'nun toplantısı sonrasında İspanyol basını bir maç yapılacağını duyurdu.

PSG'den 2003 yılında 'ya transfer olan , bir dünya yıldızı olmak için ilk adımını atmıştı. 2 kez 'Dünyanın En İyi Futbolcusu' seçilen Ronaldinho, günümüzde hala milyonlarca futbolsevere göre futbol tarihinin en iyisi.

EFSANELER SAHADA OLACAK

İspanyol basınına göre Barcelona da bu özel futbolcusu için özel bir maç düzenlemeyi planlıyor. Barcelona'dan sonra Milan'a ardından da ülkesinde futbol oynayan Ronaldinho, 2015 yılında futbol hayatını sonlandırmıştı.

Brezilyalı efsane Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile bir toplantı gerçekleştirdiği resmi Twitter hesabından duyurdu. Ronnie toplantı sonucu için ise "yakında duyuracağız" dedi.

İspanyo basını ise tüm detayları açıkladı. Çıkan haberlere göre, "Ronaldinho'nun arkadaşları" ve "Barcelona efsaneleri" özel bir maç organize edilecek.

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