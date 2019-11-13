13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 13.11.2019
ESKİ SÜPER LİG HAKEMİ TUFAN NOYAN, HAYATINI KAYBETTİ

'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan , hayatını kaybetti. Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.

yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "'ın cenazesi 14 Kasım Perşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, 'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN