12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven'den yaylım ateşi! "Bizi sokağa dökmek istiyorlar"

SPOR
Giriş Tarihi: 12.11.2019
BİZİ SOKAĞA DÖKMEK İSTİYORLAR

Trabzonsporlu yönetici maçının hakemi Abdulkadir Bigten’e tepki gösterdi. Güven, “Bizi sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istiyorlar” diye konuştu.

Sertaç Güven'den yaylım ateşi... Trabzonsporlu yönetici Alanyaspor maçının hakemi 'e tepki gösterdi. Sezon başından bu yana kendilerine planlı ve organize bir eylem yapıldığını söyleyen Güven, "Hakem yönetiminin karşılığı Trabzonsporlular'ı sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istiyorlar" dedi.

HER ŞEY PLANLI
Abdulkadir Bitigen'in maçlarına atanmasının başlı başına bir plan olduğunu ifade eden Bitigen, " bir karanlığa hapsedilmek isteniyor" ifadesini kullandı.



"HAKEMİ DE ALANYA'YI DA YENDİK"
Trabzon yerel basını Alanyaspor önünde aldıkları galibiyete geniş yer verdi. Taka gazetesi, "Alayına isyan, zirveye selam" başlığı atarken hem hakemi hem de 'u yendiklerini vurguladı. Kuzey Ekspres, "Fırtına söktü aldı", Son Nokta, "Hakemi de Alanya'yı da yendik" başlığı attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN