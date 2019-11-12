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Trabzon’da Ekuban start verdi

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Giriş Tarihi: 12.11.2019
TRABZON’DA EKUBAN START VERDİ

'da sakatlığı geçen Ganalı yıldız antrenmanlara başladı. 11 'de ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve 'de ameliyat olan Ekuban'ın dönmesi sevinç yaşattı.

Trabzonspor'da Ganalı yıldızı antrenmanlara başladı. 'da tedavisi tamamlanan ve Bordo-Mavili takıma dönen Ekuban doktor kontrolünde çalışacak. 11 'de ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve 'de ameliyat olan Ekuban'ın dönmesi sevinç yaşattı.

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