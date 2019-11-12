Trabzon’da Ekuban start verdi
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ganalı yıldız Ekuban antrenmanlara başladı. 11 Eylül'de ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve 16 Eylül'de ameliyat olan Ekuban'ın dönmesi sevinç yaşattı.Trabzonspor'da Ganalı yıldızı Ekuban antrenmanlara başladı. İtalya'da tedavisi tamamlanan ve Bordo-Mavili takıma dönen Ekuban doktor kontrolünde çalışacak. 11 Eylül'de ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve 16 Eylül'de ameliyat olan Ekuban'ın dönmesi sevinç yaşattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig'de bir hoca daha gitti
- Trabzonspor'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki
- Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu!
- Muriç’i devler markaja alacak!
- Andone’de sıkıntı büyük
- Fener’de yerli operasyonu
- Jailson’u Fluminense istiyor!
- Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar
- Emre 'Can'
- Kanarya’dan geleceğe nefes
Daha Fazla Gör
- O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak?
- Başkan Erdoğan'ın "Gezicilere" sert çıkmıştı! İşte Türkiye’nin 'yeşil' dönüşümü...
- Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelerden Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hediye
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal "1 Haziran 1930" gafına tepkiler büyüyor! "Büyük bir cehalet örneği"
- Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha...
- Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi: Sorumsuzluk!
- Son dakika: Şerif Bek'e FETÖ'den 10 yıl hapis
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan iki skandal atama daha!
- Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
- TSK'dan PKK'ya dev operasyon! İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntüler...
- İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
- ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...