Başakşehir'de Enzo Crivelli fırtınası... 24 yaşındaki oyuncu, bin 260 dakika sahada kaldı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Başakşehir'de Enzo Crivelli fırtınası... 24 yaşındaki oyuncu, bin 260 dakika sahada kaldı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.