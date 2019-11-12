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Başakşehir'de Enzo Crivelli fırtınası

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Giriş Tarihi: 12.11.2019
CRİVELLİ ÇOK FARKLI

'de  fırtınası... 24 yaşındaki oyuncu, bin 260 dakika sahada kaldı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Başakşehir'de fırtınası... 24 yaşındaki oyuncu, bin 260 dakika sahada kaldı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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