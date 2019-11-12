Fenerbahçeli Vedat Muriç’i devler markaja alacak!
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı’nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçlarda izlenecek... M.United, Atletico Madrid ve Juventus scoutları onu takip edecek.F.Bahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, Avrupa'nın devlerinin takibinde... Sarı-Lacivertliler'in Kosovalı golcüsünü Çekya ve İngiltere ile oynanacak maçlarda Manchester United, Atletico Madrid ve Juventus scoutlarının izleyeceği öğrenildi.
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