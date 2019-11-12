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Fenerbahçeli Vedat Muriç’i devler markaja alacak!

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Giriş Tarihi: 12.11.2019
MURİÇ’İ DEVLER MARKAJA ALACAK!

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü , Kosova ’nın Çekya ve ile oynayacağı maçlarda izlenecek... M.United, ve scoutları onu takip edecek.

F.Bahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, Avrupa'nın devlerinin takibinde... Sarı-Lacivertliler'in Kosovalı golcüsünü Çekya ve İngiltere ile oynanacak maçlarda Manchester United, Atletico Madrid ve Juventus scoutlarının izleyeceği öğrenildi.

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