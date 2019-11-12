Fransız oyuncusu Karim Benzema hacamat yaptırdı
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
İspanya La Liga ekiplerinde Real Madrid’in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu Karim Benzema, hacamat yaptırdı. Sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşan yıldız futbolcu, fotoğrafın altına “iyileşme” notunu düştü.İspanya La Liga ekiplerinde Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu Karim Benzema, Türkiye'de de yaygın olarak alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı.
BENZEMA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına "iyileşme" notunu düştü.
Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.
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