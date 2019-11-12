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Fransız oyuncusu Karim Benzema hacamat yaptırdı

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Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
YILDIZ FUTBOLCU HACAMAT YAPTIRDI

İspanya La Liga ekiplerinde ’in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu , yaptırdı. Sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşan yıldız futbolcu, fotoğrafın altına “iyileşme” notunu düştü.

İspanya La Liga ekiplerinde 'in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu , Türkiye'de de yaygın olarak alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan yaptırdı.



BENZEMA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına "iyileşme" notunu düştü.
Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.

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