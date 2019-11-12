Son dakika: Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. Son dakika haberine göre; Vedat Muriç, Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı. Muriç'in sakatlığına dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı. Haber Fenerbahçelileri korkuttu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç, sakatlığı sebebiyle Kosova'nın oynayacağı İngiltere ve Çekya maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 maçta 7 gol, 1 asist ile 8 gole doğrudan katkı sağladı. Muriç, Fenerbahçe'nin tüm maçlarında 90 dakika sahada kalırken, Ersun Yanal'ın oyun kurgusunun vazgeçilmezi olarak biliniyor. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in alternatifi olarak Mevlüt Erdinç bulunuyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAKATLANDI

Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 11.haftada karşılaştığı Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. yak bileğinden sakatlanan yıldız isim, Kosova Milli Takımı aday kadrosunda yer almıştı. Sakatlığı geçmeyen Muriç, 14 Kasım'da Plzen'de oynanacak Çekya ve 17 Kasım'da Priştine'de oynanacak İngiltere maçında sahada olamayacak. Muriç, Kosova'nın en büyük silahıydı.

VEDAT MURİÇ KİMDİR?

Vedat Muriç, 24 Nisan 1994 tarihinde Yugoslavya topraklarında dünyaya gelmiştir. Kosova ve Arnavutluk kökenli futbolcu Vedat Muriç, futbola 2013 yılında ülkesinin takımı KF Liria Prizren'de başlamıştır.

KF Teuta, KS Besa Kavajë formalarını giydikten sonra Giresunspor'un radarına takılan Vedat Muriç, 2014 yılında Türkiye kariyerine başlamıştır.

Burada iki yıl top koşturduktan sonra Gençlerbirliği'ne 500 bin euro bedelle transfer olan oyuncu, 2017-2018 ara transfer döneminde Çaykur Rizespor kadrosuna dahil olmuştur. Muriç, yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yıldız isim 11 maçta 7 gol, 1 asist ile büyük beğeni topladı.