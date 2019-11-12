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Galatasaray'da erken seçim yapılacak mı? Kritik iki gün

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Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
GALATASARAY'DA KRİTİK İKİ GÜN

Kulübü, yarınki ve perşembe günkü mahkeme sebebiyle 2 kritik günü üst üste yaşayacak. Galatasaray'da seçim yapılıp yapılmayacağı perşembe günü 'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan toplantısı yarın Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Divan kurulu toplantısına Başkan ve yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katılacak. Söz alacak üyelerin sert eleştiriler yapması beklenen toplantıda, perşembe günkü mahkemeden çıkacak kararın da gündeme gelebileceği belirtildi.

TEDBİRİN KALDIRILIP KALDIRILMAYACAĞI BELLİ OLACAK

Galatasaray'da seçim yapılıp yapılmayacağı perşembe günü 'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemesinin ardından konuyu mahkemeye taşımıştı. Alınan tedbir kararının ardından olağanüstü seçim yapma zorunluluğu askıya alınmıştı. Tedbir kararlarının devam ettiği başka mahkeme kararları bulunurken, birleştirilen davalar ile ilgili son söz perşembe günü Çağlayan'daki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde söylenecek. Mahkemece alınan tedbir kararı kaldırılırsa sarı-kırmızılı yönetim olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalacak ve Mustafa Cengiz yeniden başkan adayı olamayacak. Mahkemenin tam tersi bir karar vermesi durumunda ise Mustafa Cengiz ve yönetiminin görevine devam etmesine engel bir durum olmayacak.

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