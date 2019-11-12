Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal'ın geçirdiği göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı.Fenerbahçe'den gelen son dakika Ersun Yanal açıklamasında "Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz" ifadelerine yer verildi.
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