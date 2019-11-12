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Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

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Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
FENERBAHÇE'DEN ERSUN YANAL AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Kulübü, teknik direktör 'ın geçirdiği göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı.

'den gelen son dakika açıklamasında "Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz" ifadelerine yer verildi.

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