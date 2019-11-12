12 Kasım 2019, Salı
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Ankaragücü Metin Diyadin dönemi resmen sona erdi

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Giriş Tarihi: 12.11.2019
SÜPER LİG EKİBİNDE FLAŞ AYRILIK

, ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Başkent ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük için ile anlaştı.

, ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Başkent ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük için ile anlaştı.

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