Ankaragücü Metin Diyadin dönemi resmen sona erdi
Giriş Tarihi: 12.11.2019
MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Başkent ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük için Mustafa Kaplan ile anlaştı.
MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Başkent ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük için Mustafa Kaplan ile anlaştı.
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