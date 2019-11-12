12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Onyekuru’dan müjdeli haber

SPOR
Giriş Tarihi: 12.11.2019
ONYEKURU’DAN MÜJDELİ HABER

'ın devre arasında etmek istediği konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor... Fransız basınına göre de Nijeryalı forvetin kiralanması konusunda rapor verdi. Bu gelişme sonrası girişimlerin hızlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın devre arasında etmek istediği Henry Onyekuru konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor... Fransız basınına göre Monaco Teknik Direktörü Jardim de Nijeryalı forvetin kiralanması konusunda rapor verdi. Bu gelişme sonrası girişimlerin hızlanması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN