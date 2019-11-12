Onyekuru’dan müjdeli haber
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği Henry Onyekuru konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor... Fransız basınına göre Monaco Teknik Direktörü Jardim de Nijeryalı forvetin kiralanması konusunda rapor verdi. Bu gelişme sonrası girişimlerin hızlanması bekleniyor.Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği Henry Onyekuru konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor... Fransız basınına göre Monaco Teknik Direktörü Jardim de Nijeryalı forvetin kiralanması konusunda rapor verdi. Bu gelişme sonrası girişimlerin hızlanması bekleniyor.
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