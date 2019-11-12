Galatasaray'da ilk yolcu Nagatomo!

Japon yıldızın menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, “Kendinize kulüp bulun” mesajını iletti. Kulüp bulunamazsa sözleşme fesih yoluna gidilecek.

Devre arasında önemli bir kadro revizyonuna gitmeyi planlayan Galatasaray'da ilk yolcu kesinleşti... Sarı-Kırmızılılar performansı nedeniyle eleştirilen Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.



SEZON SONU SERBEST

Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon sol bekin menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçti ve "Kulüp bulun" mesajını iletti.







MAAŞ SIKINTI OLABİLİR

Menajer Tukuda'nın ay sonuna kadar İstanbul'a geleceği ve yönetimle görüşeceği belirlendi. Eğer Nagatomo'ya kulüp bulunamazsa sözleşme feshi gündeme gelecek. Ancak Japon yıldızın 2 milyon Euro'luk maaşı sıkıntı çıkarabilir.



TARAFTARIN HEDEFİNDE

Nagatomo kötü performansı nedeniyle Galatasaraylı taraftarların hedefinde.



Nagatmo bu sezon 14 resmi maçta forma giydi.





İLK SEÇENEK ÇİZME OLACAK

Yuto Nagatomo'nun takımdan ayrılması durumunda ilk seçeneğinin İtalya olacağı konuşuluyor. Japon yıldız Serie A'da çok uzun bir süre Inter formasıyla mücadele etmişti.