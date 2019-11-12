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Kanarya’dan geleceğe nefes

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Giriş Tarihi: 12.11.2019
KANARYA’DAN GELECEĞE NEFES

F.Bahçe, "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek oldu. Eyüpsultan ilçesinin 'nde fidan dikimi gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyesi , "Farkındalık gücümüzü bilerek sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

F.Bahçe, "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek oldu. Eyüpsultan ilçesinin 'nde fidan dikimi gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyesi Simla Bayazıt, "Farkındalık gücümüzü bilerek sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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