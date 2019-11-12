Kanarya’dan geleceğe nefes
Giriş Tarihi: 12.11.2019
F.Bahçe, "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek oldu. Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Köyü'nde fidan dikimi gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyesi Simla Bayazıt, "Farkındalık gücümüzü bilerek sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.F.Bahçe, "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek oldu. Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Köyü'nde fidan dikimi gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyesi Simla Bayazıt, "Farkındalık gücümüzü bilerek sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig'de bir hoca daha gitti
- Güneş'ten flaş Belözoğlu ve Bayındır açıklaması!
- Jailson’u Fluminense istiyor!
- Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar
- Galatasaray'dan flaş sakatlık açıklaması!
- Andone’de sıkıntı büyük
- Almanya'yı karıştıran olay! Teknik direktörü yere serdi
- Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu!
- Emre 'Can'
- Trabzonspor'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki
Daha Fazla Gör
- O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak?
- Başkan Erdoğan'ın "Gezicilere" sert çıkmıştı! İşte Türkiye’nin 'yeşil' dönüşümü...
- Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelerden Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hediye
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal "1 Haziran 1930" gafına tepkiler büyüyor! "Büyük bir cehalet örneği"
- Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha...
- Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi: Sorumsuzluk!
- Son dakika: Şerif Bek'e FETÖ'den 10 yıl hapis
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan iki skandal atama daha!
- Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
- TSK'dan PKK'ya dev operasyon! İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntüler...
- İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
- ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...