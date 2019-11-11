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Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

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Giriş Tarihi: 11.11.2019
SÜPER LİG'DE BİR HOCA DAHA GİTTİ

Süper Lig'in 11. haftası geride kalırken istediği puanları toplayamayan başkent ekibi 'nün teknik direktörü ile yollar ayrıldı...

Yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'un haberine göre; MKE , teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

Detaylar gelecek...

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