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Fenerbahçe'de yerli operasyonu! Kanarya 5 yıldız isimle temasta...

SPOR
Giriş Tarihi: 12.11.2019
FENER’DE YERLİ OPERASYONU

, Ocak ayında yerli transferlere ağırlık verecek. Gündemdeki isimler de netleşmeye başladı. Sarı-Lacivertliler, Sivaslı Emre Kılınç, Antalyalı ’nin dışında ve ile temasta...

F.Bahçe milli arada çalışmaları için mesaisini sıklaştırdı. Sarı-Lacivertliler, Ocak ayında yerli transferlere ağırlık verecek. Gündemdeki isimler de netleşmeye başladı.



Kanarya, 'de başırılı performans sergileyen Sivassporlu Emre Kılınç ve Antalyasporlu Nazım Sangare ile ilgileniyor.



İki yıldızın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

COMOLLI GÖRÜŞECEK
Emre Kılınç, orta sahada Nazım ise savunmanın sağında görev alıyor. , gurbetçi yıldızları da takip ediyor. forması giyen forvet oyuncusu 'nun yanı sıra milli takımda görev alan Fortuna Düsseldorf'un kanat forveti Kenan Karaman ve Sparta Rotterdam'da oynayan golcü Halil Dervişoğlu için bastırıyor.



F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin 5 yıldız için kulüpleriyle görüşme yapacağı bildirildi.



8 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİSTİ VAR
Genç golcü Ahmed Kutucu bu sezon Schalke formasıyla 8 maça çıktı. 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

19 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu'nun Schalke ile olan sözleşmesi 2022'de bitiyor.

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