Juventus’ta oynayan Emre Can komşusu için Bingöl’e diyaliz ünitesi bağışladı
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Juventus’ta oynayan Emre Can, Almanya'daki komşusu Aysel Önüç komşusu için Bingöl’e diyaliz ünitesi bağışladı. Halk "Allah razı olsun. Hastaneyi ayağımıza getirdi" diye konuştu.Genç futbolcunun Almanya'daki komşusu Aysel Önüç böbrek hastası oldu. Cihaz eksikliğinden memleketine gidemediğini duyurdu. Genç futbolcu da parasını verip Kiğı'ya diyaliz ünitesi kurdurdu.
Halk "Allah razı olsun. Hastaneyi ayağımıza getirdi" diye konuştu.
Aysel Önüç, Emre Can'a teşekkür etti.
Cihazın değeri 400 bin TL
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