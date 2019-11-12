Jailson’u Fluminense istiyor!
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Jailson'a talip çıktı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin Jailson'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi.F.Bahçe'nin Sambacı yıldızı Jailson'a talip çıktı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin Jailson'u transfer etmek istediği öğrenildi. Brezilya basını da tecrübeli oyuncunun ülkesine dönmek istediğini yazdı.
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