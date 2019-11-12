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Jailson’u Fluminense istiyor!

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Giriş Tarihi: 12.11.2019
JAİLSON’U FLUMİNENSE İSTİYOR!

'nin Brezilyalı yıldızı 'a talip çıktı. 'nın köklü kulüplerinden 'nin Jailson'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

F.Bahçe'nin Sambacı yıldızı Jailson'a talip çıktı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden 'nin 'u transfer etmek istediği öğrenildi. basını da tecrübeli oyuncunun ülkesine dönmek istediğini yazdı.

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