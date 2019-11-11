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Türkiye - İzlanda maçını Anthony Taylor yönetecek

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Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Son dakika haberi... Euro 2020 Elemeleri'nde -İzlanda maçının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan  yönetecek.

Euro 2020 Elemeleri'nde -İzlanda maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.

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