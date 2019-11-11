Türkiye - İzlanda maçını Anthony Taylor yönetecek
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Son dakika haberi... Euro 2020 Elemeleri'nde Türkiye-İzlanda maçının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.
Euro 2020 Elemeleri'nde Türkiye-İzlanda maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.
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