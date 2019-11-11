Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar
Son dakika haberi...Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılılarda yapılması beklenen seçim ile ilgili açıklamada bulundu. Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılması planlanan seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, istinaf mahkemesinin kararı sonrasında yönetim kurulu üyeleri ile bir durum değerlendirmesi yaptı.
Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve idareciler, görevlerine devam etme konusunda fikir birliğine vardı. Riva-Florya projesi başta olmak üzere kulüp isim hakkı ile alakalı görüşmelerini yürüten Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, tüm üyelerinden bu iki konuya konsantre olmalarını istedi.
"Gündemimizde seçim yok" ifadesini kurmaylarına kullanan Başkan Mustafa Cengiz, herkesin görevlerini, sorumluluklarını hiçbir değişim olmaksızın sürdürmesini istedi.
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