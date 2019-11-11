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Nefes kesen derbi Fener’in

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Giriş Tarihi: 11.11.2019
NEFES KESEN DERBİ FENER’İN

'ndeki derbide F.Bahçe, 'ı devirdi: 84-80. ilk yarıyı 38-36, 3. periyodu 58-52 önde bitirmesine rağmen yenilgiden kurtulamadı. .-Tofaş: 73-84, Gaziantep-Efes: 83-88, T.Telekom-Ormanspor: 66-76.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki derbide F.Bahçe, Beşiktaş devirdi: 84-80. ilk yarıyı 38-36, 3. periyodu 58-52 önde bitirmesine rağmen yenilgiden kurtulamadı. Sonuçlar: Afyon Bld.-Tofaş: 73-84, Gaziantep-Efes: 83-88, T.Telekom-Ormanspor: 66-76.

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