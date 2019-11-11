Nefes kesen derbi Fener’in
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Türkiye Basketbol Ligi'ndeki derbide F.Bahçe, Beşiktaş'ı devirdi: 84-80. Kartal ilk yarıyı 38-36, 3. periyodu 58-52 önde bitirmesine rağmen yenilgiden kurtulamadı. Sonuçlar: Afyon Bld.-Tofaş: 73-84, Gaziantep-Efes: 83-88, T.Telekom-Ormanspor: 66-76.Türkiye Basketbol Ligi'ndeki derbide F.Bahçe, Beşiktaş'ı devirdi: 84-80. Kartal ilk yarıyı 38-36, 3. periyodu 58-52 önde bitirmesine rağmen yenilgiden kurtulamadı. Sonuçlar: Afyon Bld.-Tofaş: 73-84, Gaziantep-Efes: 83-88, T.Telekom-Ormanspor: 66-76.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Haftanın maçında kazanan Liverpool oldu!
- Golü daha erken bulmalıydık
- Babel’den Nouma’ya cevap!
- Abdullah Avcı’dan kritik hamleler
- Kruse tutum ve davranışlarıyla hayran bıraktı
- Yanal’ın jokeri Dirar
- Korkulan olmadı! Sörloth'tan sevindirici haber
- Kostas Sloukas'tan skandal hareket
- İsteyeni çok ama Vedat Fener’de mutlu
- VAR niye yok!
Daha Fazla Gör
- Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki elebaşlarından biri yakalandı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânından Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret
- Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler toplam 16 taciz ve saldırı gerçekleştirdi
- İşte Çukurova Bölgesel Havalimanı için üstyapı ihalesi tarihi
- Ekrem İmamoğlu'ndan Necti Özkan'a kıyak ihale!
- Atatürk, TBMM'de törenle anıldı
- Yüksek Hızlı Tren'de yeni dönem
- Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
- İstanbul Havalimanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı
- Atatürk, yurt dışındaki büyükelçiliklerde anıldı
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret
- Kapadokya'da balonlar Atatürk afişleri ve bayraklarla uçtu