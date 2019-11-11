11 Kasım 2019, Pazartesi
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Babel’den Nouma’ya cevap!

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Giriş Tarihi: 11.11.2019
BABEL’DEN NOUMA’YA CEVAP!

, kendisi için "Gazoz olma efsane ol" diyen 'ya yanıt verdi. , "Sakin dostum. Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere sadece ben" dedi.

, kendisi için "Gazoz olma efsane ol" diyen 'ya yanıt verdi. , "Sakin dostum. Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere sadece ben" dedi.

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