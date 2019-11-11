Babel’den Nouma’ya cevap!
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Babel, kendisi için "Gazoz olma efsane ol" diyen Nouma'ya yanıt verdi. Hollandalı, "Sakin dostum. Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere sadece ben" dedi.Babel, kendisi için "Gazoz olma efsane ol" diyen Nouma'ya yanıt verdi. Hollandalı, "Sakin dostum. Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere sadece ben" dedi.
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