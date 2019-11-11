Kruse sakatlığı süresi içinde sergilediği tutum ve davranışlarıyla hayran bıraktı

Kasığındaki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak klan Max Kruse, doktorların her tavsiyesini dinledi. Ne tedavisini ne de antrenmanlarını bir gün bile aksatmadı. Malatya maçında da sahada olacak.



FENERBAHÇE'NİN

ASİST

sakatlık nedeniyle sahalardan uzak klan, tedavi sürecinde idmanları bir gün dahi aksatmayıp eksiksiz uygulayarak hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti kendisine hayran bıraktı.içinşeklinde yorumlar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de idmandan bir video ile taraftara iyi durumda olduğunun mesajını veren, milli aradan sonraki ilk olanmaçında sahada olacağı kaydedildi. Kruse bir hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.Kruse ligde oynadığı 7 maçta 4 asiste imza attı.