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Kruse sakatlığı süresi içinde sergilediği tutum ve davranışlarıyla hayran bıraktı

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Giriş Tarihi: 11.11.2019
KRUSE TUTUM VE DAVRANIŞLARIYLA HAYRAN BIRAKTI

Kasığındaki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak klan , doktorların her tavsiyesini dinledi. Ne tedavisini ne de antrenmanlarını bir gün bile aksatmadı. maçında da sahada olacak.

Kasığındaki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak klan Max Kruse, tedavi sürecinde idmanları bir gün dahi aksatmayıp eksiksiz uygulayarak hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti kendisine hayran bıraktı. Samandıra'da Kruse için "Üstün Alman Teknolojisi" şeklinde yorumlar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de idmandan bir video ile taraftara iyi durumda olduğunun mesajını veren Kruse, milli aradan sonraki ilk olan Yeni Malatyaspor maçında sahada olacağı kaydedildi. Kruse bir hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN ASİST KRALI
Kruse ligde oynadığı 7 maçta 4 asiste imza attı.

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