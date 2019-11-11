İsteyeni çok ama Vedat Fener’de mutlu
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Vedat Muric’in menajeri Haluk Canatar’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Canatar, "Vedat performansı ile göz dolduruyor. Avrupa takımlarının Vedat'ı takip etmesi gayet normal. Vedat şu anda Fenerbahçe'de ve çok mutlu." dedi.Vedat Muric hakkında konuşan menajer Haluk Canatar, "Vedat performansı ile göz dolduruyor. Avrupa takımlarının Vedat'ı takip etmesi gayet normal. Vedat şu anda Fenerbahçe'de ve çok mutlu." dedi.
Menajer Canatar, "Bir futbolcu için transfer sürekli gündem olmamalı" dedi.
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