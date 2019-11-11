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İsteyeni çok ama Vedat Fener’de mutlu

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Giriş Tarihi: 11.11.2019
İSTEYENİ ÇOK AMA VEDAT FENER’DE MUTLU

Vedat Muric’in menajeri ’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Canatar, "Vedat performansı ile göz dolduruyor. Avrupa takımlarının Vedat'ı takip etmesi gayet normal. Vedat şu anda 'de ve çok mutlu." dedi.

Vedat Muric hakkında konuşan menajer , "Vedat performansı ile göz dolduruyor. Avrupa takımlarının Vedat'ı takip etmesi gayet normal. Vedat şu anda 'de ve çok mutlu." dedi.

Menajer Canatar, "Bir futbolcu için transfer sürekli gündem olmamalı" dedi.

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