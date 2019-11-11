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Galatasaray'a büyük şok! Andone'nin ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi

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Giriş Tarihi: 11.11.2019
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'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı Sarı- Kırmızılılar'da bir diğer santrfor de sakatlık geçirdi. G.Antep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Andone'nin ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

G.Saray'a büyük şok... Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı Sarı- Kırmızılılar'da bir diğer santrfor Florin Andone de sakatlık geçirdi. G.Antep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Andone'nin ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

ÖNEMLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Andone, ligde , Trabzon (d), Alanya, A.Gücü, Göztepe (d), maçlarını kaçıracak. Devler Ligi'nde ise Brugge ve maçlarında forma giyemeyecek.



FALCAO'NUN DÖNÜŞÜ BELİRSİZ
G.Saray'da Florin Andone'nin sakatlığı sonrası gözler Kolombiyalı yıldız Falcao'ya çevrildi. Ancak onun ne zaman sahalara döneceği tahmin edilemiyor.

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