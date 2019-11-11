Abdullah Avcı’dan kritik hamleler
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç içinde liginç ve kritik hamlelerde bulundu. Maça sağda başlayan Caner 20. dakikada Ljajic'le yer değiştirip sola geçti. 61'de ise oyundan çıktı. Yerine giren N'Koudou 69'da golü attı. Avcı'nın hamleleri maça direkt etki etti.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç içinde liginç ve kritik hamlelerde bulundu. Maça sağda başlayan Caner 20. dakikada Ljajic'le yer değiştirip sola geçti. 61'de ise oyundan çıktı. Yerine giren N'Koudou 69'da golü attı. Avcı'nın hamleleri maça direkt etki etti.
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