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Abdullah Avcı’dan kritik hamleler

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Giriş Tarihi: 11.11.2019
ABDULLAH AVCI’DAN KRİTİK HAMLELER

maç içinde liginç ve kritik hamlelerde bulundu. Maça sağda başlayan Caner 20. dakikada Ljajic'le yer değiştirip sola geçti. 61'de ise oyundan çıktı. Yerine giren N'Koudou 69'da golü attı. Avcı'nın hamleleri maça direkt etki etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç içinde liginç ve kritik hamlelerde bulundu. Maça sağda başlayan Caner 20. dakikada Ljajic'le yer değiştirip sola geçti. 61'de ise oyundan çıktı. Yerine giren N'Koudou 69'da golü attı. Avcı'nın hamleleri maça direkt etki etti.

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