Abdullah Avcı: Golü daha erken bulmalıydık
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Rakibin kapanacağını biliyorduk. Rakip hep dirençli kaldı. Golü daha erken bulm-a lıydık. Yine de milli araya mutlu giriyoruz” dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakip kapanacaktı, bunu iyi biliyorduk. Topa sahip olacaktık. Daha erken golü bulabilmemiz lazımdı. Rakip hep dirençliydi ve oyunun içinde kaldı. Kevin uzun zamandır yoktu ve oyuna girdi, skor sağladı. 5 hafta 4 galibiyet ve Milli takım arasına gidiyoruz. Yükselen bir ivmemiz var. Hatalarımıza da çalışacağız. Milli araya mutlu giriyoruz" diye konuştu.
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