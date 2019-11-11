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Abdullah Avcı: Golü daha erken bulmalıydık

SPOR
Giriş Tarihi: 11.11.2019
GOLÜ DAHA ERKEN BULMALIYDIK

Beşiktaş Teknik Direktörü , “Rakibin kapanacağını biliyorduk. hep dirençli kaldı. Golü daha erken bulm-a lıydık. Yine de milli araya mutlu giriyoruz” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, " kapanacaktı, bunu iyi biliyorduk. Topa sahip olacaktık. Daha erken golü bulabilmemiz lazımdı. Rakip hep dirençliydi ve oyunun içinde kaldı. Kevin uzun zamandır yoktu ve oyuna girdi, skor sağladı. 5 hafta 4 galibiyet ve Milli takım arasına gidiyoruz. Yükselen bir ivmemiz var. Hatalarımıza da çalışacağız. Milli araya mutlu giriyoruz" diye konuştu.

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