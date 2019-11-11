Yanal’ın jokeri Dirar
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Sezona sol bekte başlayan Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra sağ açıkta görev yapan Dirar, Malatya deplasmanında cezalı Isla'nın yerine sağ bek olarak sahada yer alacak.Sezona sol bekte başlayan Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra sağ açıkta görev yapan Dirar, Malatya deplasmanında cezalı Isla'nın yerine sağ bek olarak sahada yer alacak.
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