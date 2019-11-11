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Yanal’ın jokeri Dirar

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Giriş Tarihi: 11.11.2019
YANAL’IN JOKERİ DİRAR

Sezona sol bekte başlayan maçında oyuna girdikten sonra sağ açıkta görev yapan Dirar, deplasmanında cezalı Isla'nın yerine sağ bek olarak sahada yer alacak.

Sezona sol bekte başlayan maçında oyuna girdikten sonra sağ açıkta görev yapan Dirar, Malatya deplasmanında cezalı Isla'nın yerine sağ bek olarak sahada yer alacak.

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