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Vedat’tan kariyer başlangıcı!

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Giriş Tarihi: 10.11.2019
VEDAT’TAN KARİYER BAŞLANGICI!

Fenerbahçeli Vedat Muric, gösterdiği etkili performansla kariyerinin en golcü başlangıcına imza attı. 11 maçta 7 gole ulaşan , kariyer rekoru kırdı.

Fenerbahçeli Vedat Muric, gösterdiği etkili performansla kariyerinin en golcü başlangıcına imza attı. Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor'dan transfer olan 25 yaşındaki santrfor, bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetti. Bu rakam Muric'in kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Vedat Muric, 2019'da şu ana dek 34 resmi maçta 23 gol attı.

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