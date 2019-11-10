Vedat’tan kariyer başlangıcı!
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Fenerbahçeli Vedat Muric, gösterdiği etkili performansla kariyerinin en golcü başlangıcına imza attı. 11 maçta 7 gole ulaşan Vedat Muriç, kariyer rekoru kırdı.Fenerbahçeli Vedat Muric, gösterdiği etkili performansla kariyerinin en golcü başlangıcına imza attı. Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor'dan transfer olan 25 yaşındaki santrfor, bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetti. Bu rakam Muric'in kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Vedat Muric, 2019'da şu ana dek 34 resmi maçta 23 gol attı.
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