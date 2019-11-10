Galatasaray'da 20 maç sonra bek katkısı!

Cimbom genç yıldızın asistiyle 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.

karşısında formsuz'nun yerine ilk 11'de şans bulanbüyük bir hasrete son verdi!.. Genç futbolcu 43. dakikada'nin golünü hazırlarken,da tam 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer beklerison olarak geçen sezonmaçında gol ve asist üretmişti.