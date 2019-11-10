Galatasaray'da 20 maç sonra bek katkısı!
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Cimbom genç yıldızın asistiyle 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.Gaziantep karşısında formsuz Yuto Nagatomo'nun yerine ilk 11'de şans bulan Emre Taşdemir büyük bir hasrete son verdi!.. Genç futbolcu 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin golünü hazırlarken, Galatasaray da tam 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
- Gaziantep FK 0 - 2 Galatasaray | MAÇ SONUCU
- Vedat’tan kariyer başlangıcı!
- Genç futbolcudan Süper Lig tarihine geçen gol
- Fener milli arada yara saracak
- Gaziantep Galatasaray |CANLI
- Herkes onu konuşuyor! Genç futbolcu tarihe geçti
- Cengiz'den Falcao itirafı: Para için...
- Beşiktaş karıştı! Avcı ile Çebi arasında gerginlik
- Galatasaray, Gazişehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
Daha Fazla Gör
- İstanbul TEM otoyolunda otobüs alev aldı!
- Devlet Bahçeli "10 Kasım" mesajında CHP'yi hedef aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "10 Kasım" mesajı
- İstanbul Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine daldı!
- Bursa'da iki grup birbirine girdi! Yaralılar var...
- Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı
- Muhammed Mursi döneminin Adalet Bakanı Ahmed Süleyman'a şartlı tahliye!
- Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
- Son dakika: İstanbul Başakşehir'de hareketli dakikalar! Polis aracını çaldı
- Son dakika: Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması