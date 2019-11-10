Ünal Karaman: Hata lüksümüz yok!
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman oyuncularıyla yaptığı toplantıda Alanya maçının sezonun en kritik maçı olduğunu belirterek, “Hata lüksümüz yok” dedi...Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanya maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, "Zirve iddiamızı sürdürmek için puan kaybı yaşamamamız gerekiyor. Bunun bilincinde olalım. Bu maç belki de sezonun en kritik maçı. Hata lüksümüz yok. " diye konuştu. Bordo-mavililer'de sakatlığı süren oyunculardan kaptan Sosa, Mikel ve Suturridge'nin durumu maç saatinde belli olacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordo-mavililer, siftah yapmayı hedefliyor. Fırtına'nın Alanya'ya karşı 4 yenilgi,1 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor.
GENÇLİK FIRTINASI
Genç isimlere şans veren Trabzon'da üretim devam ediyor. Ünal Karaman, altyapıdan yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan ve Muhammet Akpınar'ı ilk kez bir resmi maçta görevlendirdi. Kerem Baykuş da A Takım'a göz kırpıyor.
BARCELONA TEŞEKKÜR ETTİ
Barcelona Başkanı Floreta, kulübüne keşan motifli Trabzonspor forması hediye eden Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.
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