Taraftarlardan TFF’ye protesto
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Trabzonsporlu taraftarlar, takımları aleyhinde son haftalarda artan hakem hataları sebebiyle TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı. Müdürlüğün önüne "Temiz Futbol" yazılı çelenk bırakıldı.Trabzonsporlu taraftarlar, takımları aleyhinde son haftalarda artan hakem hataları sebebiyle TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı. Müdürlüğün önüne "Temiz Futbol" yazılı çelenk bırakıldı.
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