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Taraftarlardan TFF’ye protesto

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Giriş Tarihi: 10.11.2019
TARAFTARLARDAN TFF’YE PROTESTO

Trabzonsporlu taraftarlar, takımları aleyhinde son haftalarda artan hakem hataları sebebiyle Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı. Müdürlüğün önüne "Temiz " yazılı çelenk bırakıldı.

Trabzonsporlu taraftarlar, takımları aleyhinde son haftalarda artan hakem hataları sebebiyle Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı. Müdürlüğün önüne "Temiz " yazılı çelenk bırakıldı.

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