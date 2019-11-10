Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Siyah beyazlı ekibin tek golünü Nkoudou attı.

Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Siyah beyazlı ekibin tek golünü Nkoudou attı.

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'de puanını 18'e yükseltirken, Denizlispor 11 puanda kaldı.

MAÇIN İLK YARISINDAN ÖNE ÇIKANLAR

16. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında Barrow'un soldan ortasında Ruiz meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceza sahasının birkaç metre gerisinde topla buluşan Sackey'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.

25. dakikada Rebocho, sol çizgiden topu ceza sahası dışına çıkardı. Elneny'nin uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

28. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rebocho'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ljajic, ceza alanına girer girmez yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ortasında, altıpas önünde topla buluşan Diaby bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Stackhowiak, tek hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı.

35. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Karius, güzel bir kurtarışla topun ağlarla buluşmasını engelledi.

44. dakikada Hutchinson'dan seken topu kontrol ederek ceza alanına soldan giren Burak Yılmaz'ın yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega

ABDULLAH AVCI TAKIMININ BAŞINDA

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde geçirdiği ağır gribi atlattı. Yaşadığı grip sonrasında doktorların zatürre riski nedeniyle dinlenmesini söylediği ve bu nedenle yine doktorların tavsiyesiyle Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, Denizlispor karşısında takımının başında sahaya çıktı. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda da takımdan uzak kalan Avcı, kendisine uygulanan yoğun tedavi sonrasında Denizlispor maçına yetişti

VODAFONE PARK'TA ÇOK ÖZEL KONUKLAR

Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde, Beşiktaş Kulübü'nün davetlisi olarak Denizlispor maçını izlemek üzere Vodafone Park'a geldi. Gazilerin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan ve babası Kenan Aslan da, Beşiktaş Kulübü'nün konuğu olarak stattaki yerini aldı.

BURAK YILMAZ 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş bu sezon ilk kez neredeyse tam kadro olarak sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan dışında tam hazır olmayan Douglas, Denizlispor maçının kadrosuna alınmazken, bu futbolcuların dışındaki isimler oynayabilecek duruma geldi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürebildi. Ankaragücü deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan ve Antalyaspor maçının da son bölümünde forma giyebilen golcü oyuncu, Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e döndü.

DİABY'YE MAÇTAN ÖNCE 200. GOL PLAKETİ

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 kazandığı mücadelede takımının 2. golünü atan Abdoulay Diaby, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golüne de imzasını atarken, plaketini Denizlispor karşılaşması öncesinde aldı. Siyah-beyazlıların bu stattaki 100. golünü ise 2016-2017 sezonunun son haftasında Osmanlıspor karşısında Dusko Tosic kaydetmişti.