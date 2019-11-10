Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
Trabzonspor bugün evinde Alanyaspor'u konuk ediyor.Zorlu maç öncesi Ünal Karaman 11'ini belirledi. İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i...Trabzonspor bugün evinde Alanyaspor'u konuk ediyor.Zorlu maç öncesi Ünal Karaman 11'ini belirledi. İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i...
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak
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