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Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

bugün evinde 'u konuk ediyor.Zorlu maç öncesi 11'ini belirledi. İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i...

bugün evinde 'u konuk ediyor.Zorlu maç öncesi 11'ini belirledi. İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i...

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak

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