10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Siirt’te minibüs devrildi: 2 yaralı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.11.2019
SİİRT’TE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 YARALI

’te minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. ekiplerince yaralılar kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre , -Kurtalan karayolunda meydana geldi. Nazım A. yönetimindeki 56 KA 176 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Nazım A. ile Yusuf A. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen ekiplerince yaralılar kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN