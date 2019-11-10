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Florin Andone'dan kötü haber!

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Giriş Tarihi: 10.11.2019
FLORİN ANDONE'DAN KÖTÜ HABER!

, sakatlanan hakkında açıklamada bulundu. Romanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçın henüz 9. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan için Romanya'dan açıklama geldi.

tarafından yapılan açıklamada Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Federasyonun açıklamasında ''Bu şartlar altında maalesef Andone, Romanya'nın ve ile yapacağı maçların kadrosundan çıkartıldı. Futbolcunun ne kadar oynamayacağı 'de çekileceği MR sonucu sonrası belli olacak.'' sözleri kullanıldı.

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