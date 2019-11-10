Florin Andone'dan kötü haber!
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Romanya Futbol Federasyonu, sakatlanan Florin Andone hakkında açıklamada bulundu. Romanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçın henüz 9. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Florin Andone için Romanya'dan açıklama geldi.
Romanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Federasyonun açıklamasında ''Bu şartlar altında maalesef Andone, Romanya'nın İsveç ve İspanya ile yapacağı maçların kadrosundan çıkartıldı. Futbolcunun ne kadar oynamayacağı Türkiye'de çekileceği MR sonucu sonrası belli olacak.'' sözleri kullanıldı.
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