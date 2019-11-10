Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması: Para için gelmedi

Mustafa Cengiz, Falcao’nun kendilerine para için gelmediğini söyleyerek, “Monaco ve A.Madrid’in tekliflerini reddetti. Eğer Galatasaray'ı istemese gelmezdi" dedi.

lorentino

hakkında açıklamalardabulundu.Kolombiyalı futbolcununburaya para için gelmediğinisöyleyen Cengiz,"Monaco'da 8 buçuk milyoneuro garanti, 9.5 milyonlukbonuslarla birlikte gelen 2yıllık yeni sözleşmeyi reddeti.Eğer Galatasaray'ı istemesegelmezdi" dedi.Perez'in kendilerini tebrik ettiğini vurgulayan Cengiz, "Neden tebrik ettiğimizi sorunca 'Biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi" ifadesini kullandı.