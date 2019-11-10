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Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması: Para için gelmedi

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Giriş Tarihi: 10.11.2019
''FALCAO PARA İÇİN GELMEDİ''

, Falcao’nun kendilerine para için gelmediğini söyleyerek, “Monaco ve A.Madrid’in tekliflerini reddetti. Eğer 'ı istemese gelmezdi" dedi.

Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.Kolombiyalı futbolcunun buraya para için gelmediğini söyleyen Cengiz, "Monaco'da 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddeti. Eğer Galatasaray'ı istemese gelmezdi" dedi.

TEBRİK ETTİ

Florentino Perez'in kendilerini tebrik ettiğini vurgulayan Cengiz, "Neden tebrik ettiğimizi sorunca 'Biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi" ifadesini kullandı.

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