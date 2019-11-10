Fenerbahçe milli arada yara saracak

Teknik direktör Ersun Yanal milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Kruse, Rami ve Emre’nin tedavileri yapılacak. Diğer oyunculara da ciddi şekilde kondisyon yüklenecek.



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SOW'UN

FENERBAHÇE

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direktörmilli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor.tedavilerinin tamamlanması hedefleniyor. Ancakyine de soru işaretleri var. Bunun dışında özellikle sakatlıktan yeni dönengibi isimlere ciddi kondisyon yüklemesi yapılacak., "F.Bahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Vedat'ı çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor" dedi.