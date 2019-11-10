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Fenerbahçe milli arada yara saracak

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Giriş Tarihi: 10.11.2019
FENER MİLLİ ARADA YARA SARACAK

milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Kruse, Rami ve ’nin tedavileri yapılacak. Diğer oyunculara da ciddi şekilde kondisyon yüklenecek.

Teknik direktör Ersun Yanal milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Emre, Kruse ve Rami'nin tedavilerinin tamamlanması hedefleniyor. Ancak Emre'de yine de soru işaretleri var. Bunun dışında özellikle sakatlıktan yeni dönen Moses, Hasan Ali ve Rodrigues gibi isimlere ciddi kondisyon yüklemesi yapılacak.

MOUSSA SOW'UN FAVORİSİ FENERBAHÇE

Moussa Sow, "F.Bahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Vedat'ı çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor" dedi.

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