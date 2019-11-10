Fenerbahçe milli arada yara saracak
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Teknik direktör Ersun Yanal milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Kruse, Rami ve Emre’nin tedavileri yapılacak. Diğer oyunculara da ciddi şekilde kondisyon yüklenecek.Teknik direktör Ersun Yanal milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Emre, Kruse ve Rami'nin tedavilerinin tamamlanması hedefleniyor. Ancak Emre'de yine de soru işaretleri var. Bunun dışında özellikle sakatlıktan yeni dönen Moses, Hasan Ali ve Rodrigues gibi isimlere ciddi kondisyon yüklemesi yapılacak.
MOUSSA SOW'UN FAVORİSİ FENERBAHÇE
Moussa Sow, "F.Bahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Vedat'ı çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Herkes onu konuşuyor! Genç futbolcu tarihe geçti
- Beşiktaş karıştı! Avcı ile Çebi arasında gerginlik
- Merakla bekleniyordu! Terim kararını verdi...
- Cengiz'den Falcao itirafı: Para için...
- Genç futbolcudan Süper Lig tarihine geçen gol
- Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
- Gaziantep Galatasaray |CANLI
- Galatasaray, Gazişehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
- Gaziantep FK 0 - 2 Galatasaray | MAÇ SONUCU
- A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Daha Fazla Gör
- İstanbul TEM otoyolunda otobüs alev aldı!
- Devlet Bahçeli "10 Kasım" mesajında CHP'yi hedef aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "10 Kasım" mesajı
- İstanbul Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine daldı!
- Bursa'da iki grup birbirine girdi! Yaralılar var...
- Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı
- Muhammed Mursi döneminin Adalet Bakanı Ahmed Süleyman'a şartlı tahliye!
- Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
- Son dakika: İstanbul Başakşehir'de hareketli dakikalar! Polis aracını çaldı
- Son dakika: Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması