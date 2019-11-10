Fatih Terim’den G.Antep karşısında 11’de oynayan futbolculara mesaj: Bu formayı alan bırakmasın
Giriş Tarihi: 10.11.2019
“Gaziantep galibiyetini takımın kırılma maçı olarak görüyorum. Bu galibiyet bir şeylerin başlangıcı olabilir. "Bize Galatasaray'da formayı aldığında bırakmamayı öğrettiler. Şans verdiklerimiz de bu formayı bırakmasın"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep galibiyeti sonrası da 11'de şans verdiği oyunculara önemli bir mesaj gönderdi. İşte Terim'in sözleri, "Bize Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler. Formayı aldığında bırakmamayı öğrettiler. Onlar da bu formayı bırakmasınlar"
TARAFTARIN KIYMETİNİ BİLSİNLER
"Açıkçası bu taraftarın da kıymetini bilmeleri gerekiyor. Bizim için kırlıma anı olan bir maçı kazadık. Bugün belki bir şeyin başlangıcı olabilir. Hep beraber oynamaya devam edeceğiz"
REAL MAÇININ BEDELİ OLACAK
Terim, Gaziantep maçı öncesi Real Madrid maçı hakkında ise "Her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu yenilginin de bedeli olacak" diyerek Sarı-Kırmızılı futbolculara göndermede bulundu.
DEPLASMANDA 2.KEZ 3 PUAN KAZANDILAR
G.Saray dün 6. deplasman maçına çıktı. Daha önce dış sahada sadece Kayserispor'u 3-2 yenen Sarı-Kırmızılılar dün de Gaziantep'i yenerek 2. deplasman galibiyetini aldı.
NEŞTER'İ VURDU İLK KEZ 3-5-2 OYNATTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada takımını ligde ilk kez 3-5-2 formatıyla oynattı. Orta sahada Nzonzi ve Seri'yi 11'den alan Terim, Ömer Bayram ile birlikte Mario Lemina'ya göbekte görev verdi.
TAYLAN ANTALYALI İLK KEZ FORMA GİYDİ
Gaziantep maçının 84. dakikasında oyuna dahil olan Taylan Antalyalı, G.Saray'da ilk kez süre aldı. Genç futbolcuya taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
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