Göztepe ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelen Göztepe ile Yeni Malatyaspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 1 puana razı olan Yeni Malatyaspor 5. sıradaki yerini korurken, Göztepe 11. sırada kaldı.
Maça iyi başlayan ev sahibi Göztepe 9. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen başka gol sesi çıkmadı.
İlk 45 dakika Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası adeta orta saha mücadelesi olarak geçti. İki takım da birçok pas hatası yapmasına rağmen gol pozisyonları buldu.
Gelişen bir Yeni Malatyaspor atağında kazanılan penaltıda topun başına Gökhan Töre geçti. 83. dakikada atışı kullanan Gökhan Töre skoru eşitledi. 1-1
Bu golden 4 dakika Gökhan Töre bu kez kaleciyle karşı kaldı. Sağdan ceza sahasına giren Gökhan Töre'nin uzak köşeye yaptığı vuruş 2 direğe çarparak oyun alanına döndü
6 dakikalık uzatma dakikalarında gol sesi gelmedi ve mücadele 1-1 sona erdi.
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